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Татар-информ

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«За каждым литром стоит труд людей»: Топилин о молзаводе в Зеленодольске

«За каждым литром стоит труд людей»: Топилин о молзаводе в Зеленодольске

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин совместно с главой Зеленодольского района Михаилом Афанасьевым посетил Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат.

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