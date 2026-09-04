«За каждым литром стоит труд людей»: Топилин о молзаводе в Зеленодольске

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин совместно с главой Зеленодольского района Михаилом Афанасьевым посетил Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат.
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