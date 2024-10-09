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Вирусолог Чепурнов допустил распространение вируса Марбурга в рядах ВСУ

Вирусолог Чепурнов допустил распространение вируса Марбурга в рядах ВСУ

Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с RT допустил распространение вируса Марбурга в рядах ВСУ.

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