Вирусолог Чепурнов допустил распространение вируса Марбурга в рядах ВСУ

Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с RT допустил распространение вируса Марбурга в рядах ВСУ.
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