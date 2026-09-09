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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Журова о налоге на иностранных тренеров: «Вопрос – куда эти деньги пойдут. Кто и куда их заберет? Если они пойдут на повышение квалификации наших специалистов, то да»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила обсуждения по поводу возможности введения налога на иностранных тренеров в российском футболе.

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