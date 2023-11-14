Активацию «Тройки» через турникет метро Москвы проверили 30 тысяч раз

В ближайшее время пассажиры московского метро смогут активировать карты «Тройка» через турникеты. Добровольцы успешно протестировали новую функцию уже 30 тысяч раз, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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