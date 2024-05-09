Александр Беглов: «Это парад торжества Победы»

Губернатор Петербурга принял участие в торжествах в честь Дня Победы на Дворцовой площади На Дворцовой площади сегодня состоялся традиционный военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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