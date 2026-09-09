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Аргументы и Факты

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Известная телеведущая получила серьезную травму после укуса собаки

Известная телеведущая получила серьезную травму после укуса собаки

Телеведущая американского телеканала Fox Business Джеки Деанджелис подала иск против сети супермаркетов Whole Foods после нападения собаки в одном из магазинов компании.

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