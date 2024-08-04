Повышенное потребление орехов может привести к развитию герпеса

Орехи чрезвычайно богаты не только полезными микроэлементами, но и опасными веществами.Общественная Служба Новостей сообщает о том, что употребление орехов большими порциями может привести к развитию герпеса.
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