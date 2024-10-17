Полиция раскрыла хищение более 1 миллиона рублей в Хабаровске

Сотрудники полиции раскрыли кражу более миллиона рублей у гражданина в Хабаровске. По данным ИА AmurMedia, кража произошла после того, как друг потерпевшего похитил крупную сумму денег и спрятал ее под деревом во дворе дома.
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