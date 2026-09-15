В Словакии 79-летняя женщина отбилась от напавшего медведя

В Словакии 79-летняя местная жительница смогла отбиться от напавшего на нее медведя. Подробности инцидента приводит Rambler со ссылкой на телеканал JoJ.
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