Как сэкономить на сборах ребенка в школу: пять советов

Чтобы собрать ребенка в школу в 2024 году, родителям придется потратить не менее 14 600 рублей. Такие данные огласили аналитики ресурса «Чек Индекс», дополнив, что за год минимальный набор товаров для школы в России подорожал на 10 %.
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