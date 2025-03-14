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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зубов о работе с молодыми игроками: «Это нелегко. Ребята зачастую живут в другой реальности. Будем надеяться, что информация, которая попадает в их уши, там и останется»

В пятницу клуб уступил СКА со счетом 0:2. – Насколько вам легко работать с молодыми игроками? – Поверьте, это нелегко.

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