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Царьград

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Отравленные продукты свалили 19 человек. А вкус и запах не выдали опасность. Как её распознать

Отравленные продукты свалили 19 человек. А вкус и запах не выдали опасность. Как её распознать

Как минимум 19 человек заболели ботулизмом в России с начала 2026 года. Самое опасное в этой инфекции — заражённый продукт может выглядеть совершенно обычным, а его вкус и запах не предупредят об угрозе.

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