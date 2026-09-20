Отравленные продукты свалили 19 человек. А вкус и запах не выдали опасность. Как её распознать

Как минимум 19 человек заболели ботулизмом в России с начала 2026 года. Самое опасное в этой инфекции — заражённый продукт может выглядеть совершенно обычным, а его вкус и запах не предупредят об угрозе.
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