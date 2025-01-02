ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Ващи санкции изначально не законны,как и вмешательства в дела стран к вам не входящих!Финляндия вынужда...
  • Eduard
    Финики спившаяся нация!Финляндия вынужда...
  • Eduard
    Финики аферисты! Какая власть,такая и жизнь!Финляндия вынужда...

Президент Южной Кореи обещал бороться за власть до конца

Президент Южной Кореи обещал бороться за власть до конца

СЕУЛ (ИА Реалист). Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, которому был объявлен импичмент, в письме к своим сторонникам заявил, что он «будет бороться до конца», поскольку власти хотят арестовать его из-за введенного военного положения в декабре прошлого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх