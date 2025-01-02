Президент Южной Кореи обещал бороться за власть до конца

СЕУЛ (ИА Реалист). Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, которому был объявлен импичмент, в письме к своим сторонникам заявил, что он «будет бороться до конца», поскольку власти хотят арестовать его из-за введенного военного положения в декабре прошлого года.