Умер писатель-фантаст Юрий Никитин

На 86-м году жизни скончался известный российский писатель Юрий Никитин, один из самых популярных авторов в жанре фантастики и основоположник направления славянского фэнтези, сообщило издательство «Эксмо».
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