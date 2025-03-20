Депутат Кошелев: выплаты пенсионерам за содержание животных выгодны государству

Если раздать российским пенсионерам бездомных животных и выплачивать на их содержание субсидии, то это решит серьезную проблему с нехваткой приютов и принесет пользу как пожилым людям, так и всему государству в целом, считает зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии