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Газета.ру

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Песков указал на ошибочную позицию Азербайджана по Украине

Песков указал на ошибочную позицию Азербайджана по Украине

Власти России не согласны с позицией президента Азербайджана Ильхама Алиева по Украине, но не считают, что это должно отражаться на двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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