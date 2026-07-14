Песков указал на ошибочную позицию Азербайджана по Украине

Власти России не согласны с позицией президента Азербайджана Ильхама Алиева по Украине, но не считают, что это должно отражаться на двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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