Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Elena Dmitrieva
    Жалкий мелкий пакостник -он войдёт в историю именно таким ничтожествомИтальянский канал...
  • Валентин Щербаков
    Когда уже заткнут этого лживого, безмозглого и наркошного трепача зеленского.....Итальянский канал...
  • Михаил Новиков
    На картинке к заметке уместнее было бы изобразить этих двух предателей не в форме СС, а с белыми повязками полицаев, ...Санду и Зеленский...

Укрпочта увековечит для потомков матерщину Зеленского

Укрпочта увековечит для потомков матерщину Зеленского

На Украине выпустили почтовую марку «Будапештский меморандум – це х***йня». Фраза отсылает к интервью Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману, в котором хозяин Банковой раскритиковал страны, дававшие ей гарантии безопасности в обмен на отказ от ядреного оружия.

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