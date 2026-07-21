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Бизнес журнал. Центр

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Делегация «Экотехпрома» осмотрела «ЭкоТехнопарк Тула»

Делегация «Экотехпрома» осмотрела «ЭкоТехнопарк Тула»

Делегация АО «Экотехпром» во главе с генеральным директором Денисом Синельниковым посетила комплекс по переработке отходов «ЭкоТехнопарк Тула», построенный региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Хартия».

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