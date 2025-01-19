Подведение итогов в Белоруссии — результат один, а мнения разные

Как правило, итоги прошлого года подводят уже в новом году. Наступивший 2025-й — не исключение. Причём, применительно к Беларуси, можно сказать, что этот процесс происходит как, внутри Республики, так и за её пределами — и там, и там идёт тщательная оценка результатов, с которыми страна встретила новогодние праздники.