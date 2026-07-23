В Энергодаре умер один из четырех пострадавших от атаки ВСУ

В медсанчасти Энергодара Запорожской области скончался один из четырех раненых от атаки дронов. Медики продолжают бороться за жизни остальных пострадавших, сообщил глава города Максим Пухов в своем телеграм-канале.
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