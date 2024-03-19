Насилие, смерть, исчезновение новорожденной: Побег в Германию из "страны У" превратился в триллер

Украинскую беженку убили в Германии, а её новорожденная дочь оказалась у чужой семьи. История, произошедшая в городе Хоккенхайм, больше напоминает голливудский триллер, однако она произошла на самом деле.
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