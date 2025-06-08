Степашин: Россия в 90-х годах допустила стратегическую ошибку по Украине

Москва сделала «стратегическую ошибку» в 1990-х годах, полагая, что братский украинский народ «никуда не денется», сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину бывший глава правительства России Сергей Степашин.
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