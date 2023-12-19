Елена Рулева провела заседание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе

13 декабря прошло заседание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе.
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