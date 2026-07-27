Путин провел встречи с руководителями фракций Госдумы

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречи с лидерами парламентских фракций. Глава государства по отдельности поговорил с Владимиром Васильевым («Единая Россия»), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Леонидом Слуцким (ЛДПР), Сергеем Мироновым («Справедливая Россия») и Алексеем Нечаевым («Новые люди»), после чего состоялась совместная беседа, передает ТАСС.