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Татар-информ

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Путин провел встречи с руководителями фракций Госдумы

Путин провел встречи с руководителями фракций Госдумы

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречи с лидерами парламентских фракций. Глава государства по отдельности поговорил с Владимиром Васильевым («Единая Россия»), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Леонидом Слуцким (ЛДПР), Сергеем Мироновым («Справедливая Россия») и Алексеем Нечаевым («Новые люди»), после чего состоялась совместная беседа, передает ТАСС.

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