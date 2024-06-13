В Ивановской области из-за грозы в трех районах отсутствует свет

В Иванове в результате прохождения грозового фронта упало одно деревоВ Ивановской области в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений произошло отключение электроснабжения в трех муниципальных районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)