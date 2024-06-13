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Ивановские новости

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В Ивановской области из-за грозы в трех районах отсутствует свет

В Ивановской области из-за грозы в трех районах отсутствует свет

В Иванове в результате прохождения грозового фронта упало одно деревоВ Ивановской области в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений произошло отключение электроснабжения в трех муниципальных районах.

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