Нациков зажимают в «клещи» под Харьковом и что происходит с портом Тартус в Сирии: Карта специальной военной операции на Украине на 24 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ ходе Специальной военной операции на Украине группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Новой Кругляковкой (Изюмский район Харьковской области) рискует оказаться в «клещах».
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