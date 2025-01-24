Нациков зажимают в «клещи» под Харьковом и что происходит с портом Тартус в Сирии: Карта специальной военной операции на Украине на 24 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ ходе Специальной военной операции на Украине группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Новой Кругляковкой (Изюмский район Харьковской области) рискует оказаться в «клещах».