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  • Михаил Мамонов
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  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Ди Мария вышел на 2-е место по ассистам (27) за Аргентину, обогнав Марадону. У Месси 54 передачи

Вингер «Бенфики» сделал ассист в товарищеском матче с Сальвадором (3:0), теперь у него 27 результативных пасов – он опередил Диего Марадону, на счету которого 26 передач.

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