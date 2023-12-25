ПРОСТО О СЛОЖНОМ Ну просто беда какая-то у Запада с санкциями. Мало того, что принятые ими же санкции бьют по ним, так еще и коварный Путин насылает на этот "цветущий сад" разных вредителей в виде хуситов.
Ну как вам господа-садовники из Европы санкции от Путина из джунглей?
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Natalija Osminina
А Марокко контролируют США- строят там свою военную базу.
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16 час.
Sergiy Che
Не всё так однозначно - Лавров работает и в том направлении)) - https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2023/12/20/1012145-chem-govorili-na-sammite-marokko?ysclid=lql2q11iyq277122166
О чем говорили на первом за четыре года российско-арабском саммите в Марокко
Ведомости
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15 час.
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