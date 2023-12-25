Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Клюкин
    О чем судачить, коль за серьезную тему взялся писатель футуролог. Им, "творцам" по лечу все, кроме реалий. Грустно от...Не верьте в сказк...
  • valentina sergeeva
    Не нужно осквернять передовую и СВО такими омерзительными образами, вернее, образинами. Раз оскотинились - в стойло!Сейчас необходимо...
  • Сергей Ковалев
    даже не знаю, что вам сказать...Сейчас необходимо...

Ну как вам господа-садовники из Европы санкции от Путина из джунглей?

Ну как вам господа-садовники из Европы санкции от Путина из джунглей?

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Ну просто беда какая-то у Запада с санкциями. Мало того, что принятые ими же санкции бьют по ним, так еще и коварный Путин насылает на этот "цветущий сад" разных вредителей в виде хуситов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
А Марокко контролируют США- строят там свою военную базу.
Ответить
16 час.
Sergiy Che
Не всё так однозначно - Лавров работает и в том направлении)) - https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2023/12/20/1012145-chem-govorili-na-sammite-marokko?ysclid=lql2q11iyq277122166
О чем говорили на первом за четыре года российско-арабском саммите в Марокко
Ведомости
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх