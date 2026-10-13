Acta Psychologica: долгое листание смартфона связали с памятью, вниманием и сном

Исследователи Университета Земмельвейса в Венгрии, изучавшие молодых людей от 18 до 35 лет, выяснили: привычка бесконечно листать ленту в смартфоне связана не столько с характером, сколько со способностью управлять собой, — а у «тяжелых» любителей такого листания хуже память, внимание и сон.