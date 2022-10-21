Московский зоопарк эвакуировал 16-летнего бурого медведя Грома из Донбасса

Косолапый долгое время жил на территории пивного завода.В рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МЫВМЕСТЕ Московский зоопарк эвакуировал 16-летнего бурого медведя Грома из города Кременная, который находится рядом с зоной боевых действий.