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Московский зоопарк эвакуировал 16-летнего бурого медведя Грома из Донбасса

Московский зоопарк эвакуировал 16-летнего бурого медведя Грома из Донбасса

Косолапый долгое время жил на территории пивного завода.В рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МЫВМЕСТЕ Московский зоопарк эвакуировал 16-летнего бурого медведя Грома из города Кременная, который находится рядом с зоной боевых действий.

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