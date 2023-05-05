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В Самаре с 11 по 24 мая отключат горячую воду на нескольких улицах

В Самаре с 11 по 24 мая отключат горячую воду на нескольких улицах

В Самаре в период с 11 по 24 мая сразу на нескольких улицах будет отключена горячая вода. В соответствии с информацией, которую представили сотрудники ресурсоснабжающей организации, причиной для этого послужило проведение работ на теплосетях.

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