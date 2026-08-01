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ВОЗ признала вспышку Эболы в ДР Конго крупнейшей в истории страны

ВОЗ признала вспышку Эболы в ДР Конго крупнейшей в истории страны

Беспрецедентная по своим масштабам эпидемия Эболы, не имеющая аналогов в прошлом, бушует сегодня в Демократической Республике Конго (ДРК), 1 августа сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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