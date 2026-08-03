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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шанхай Шэньхуа» подтвердил отставку Слуцкого: «Достижения тренера говорят сами за себя. Его профессионализм и преданность делу вызвали уважение у всех в клубе»

«Шанхай Шэньхуа» подтвердил отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера. Ранее российский тренер объявил о своей отставке на пресс-конференции после поражения от  «Ляонин Тежэнь» (1:3) – третьего подряд в китайской Суперлиге.

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