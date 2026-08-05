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РЖАКА

187 623 подписчика

Маленькое чудо

Маленькое чудо

Заметки о животных — Что такое, Настя? — спросила Мария, заметив, что дочь не стоит спокойно рядом с ней, а постоянно смотрит по сторонам.

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Комментарии
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Элеонора Коган
К Насте вернулось зрение, это просто чудо!!и помог ей в этом белый церковный котик Тихон!!!!
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1 м.
Элеонора Коган
Он ждал именно её, этот волшебный и необычный котик,он  отдал ей своё зрение. Теперь они вместе и навсегда!!!И к девочке вернулось зрение. Ну и операция, конечно же, помогла!!! Здоровья Тихону  Настеньке!!!
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1 м.