Маленькое чудо

К Насте вернулось зрение, это просто чудо!!и помог ей в этом белый церковный котик Тихон!!!!

Элеонора Коган

Он ждал именно её, этот волшебный и необычный котик,он отдал ей своё зрение. Теперь они вместе и навсегда!!!И к девочке вернулось зрение. Ну и операция, конечно же, помогла!!! Здоровья Тихону Настеньке!!!