Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В США оценили производство ракет в России с производством "Пэтриотов"

В США оценили производство ракет в России с производством "Пэтриотов"

Согласно оценкам украинских спецслужб, о которых сообщает The New York Times, Россия ежемесячно запускает больше баллистических ракет, чем производится перехватчиков для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

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