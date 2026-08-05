В США оценили производство ракет в России с производством "Пэтриотов"

Согласно оценкам украинских спецслужб, о которых сообщает The New York Times, Россия ежемесячно запускает больше баллистических ракет, чем производится перехватчиков для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии