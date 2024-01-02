8 древних замков Греции, где еще сохранились следы былой красоты и величия

Греция во все времена славилась не только теплым морем и мягким климатом, ее культурное наследие, уникальные археологические находки, захватывающие легенды и удивительные архитектурные шедевры, созданные древними цивилизациями, не менее впечатляют современных путешественников.
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