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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин набрал 1+1 с «Чикаго» и стал 1-й звездой матча. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров с 53 очками в 37 играх

Панарин набрал 1+1 с «Чикаго» и стал 1-й звездой матча. Он делит 3-е место в гонке бомбардиров с 53 очками в 37 играх

Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (4:1).

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