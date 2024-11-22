Несколько рейсов задержаны в иркутском аэропорту 22 ноября

Администрация аэропорта Иркутска 22 ноября предупредила о задержке двух рейсов до Москвы. Один под номером DP6538 авиакомпании «Победа», следующий до Шереметьево, из-за позднего прибытия перенесли с 8:10 на 10:25.
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