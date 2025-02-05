У «Брусники» в Липецкой области возникли проблемы, а в Новосибирске пока всё сходит с рук

Застройщик «Брусника» оказался в центре судебного разбирательства – липецкая прокуратура через арбитражный суд обжалует выдачу разрешения на строительство ЖК «Турист 2», выданное дочернему юридическому лицу компании.
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