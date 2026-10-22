В среду, 21 октября 2026 года, в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа был ликвидирован Рамадан Мухаммад Ашхада Диаб — глава террористической организации «Комитеты народного сопротивления» .
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