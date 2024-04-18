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Театр абсурда

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Премьер Украины призвал Запад "защитить российские города"

Премьер Украины призвал Запад "защитить российские города"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на форуме американо-украинского партнерства в Вашингтоне, оговорился и призвал страны Запада "защитить российские города", видеозапись опубликована на YouTube-канале Торговой палаты США.

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