Сати Казанова занялась спортом вместе с дочкой после родов (видео)

42-летняя певица Сати Казанова вернулась к тренировкам после рождения своей первой дочери. Артистка сочетает занятия спортом с заботой о новорожденной, и, как она сама говорит, даже держит малышку на руках во время упражнений.
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