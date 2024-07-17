"Фольксваген и Шкода, подвиньтесь": На ГАЗе будут собирать 100 тыс. "народных" авто каждый год

10 июля 7K прочитали Не нужны нам зарубежные "обмылки": дайте своё, с отечественных конвейеров должны сходить наши автомобили, а не китайские поделки, - с таким пожеланием отечественные автолюбители обращаются к российскому автопрому.
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