В Республике Саха (Якутия) полицией раскрыты хищения строительных материалов и инструментов с ущербом более 360 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району поступило сообщение о краже. Заявитель, представляющий строительную организацию, пояснил полицейским, что с территории строящегося объекта неизвестными были похищены строительные материалы и инструменты.
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