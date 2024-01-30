В Нидерландах призвали высылать украинских беженцев на западную Украину

Депутаты от одной из крупнейших партий Нидерландов Аграрной политической партии (BBB) предложили высылать украинских беженцев в западные области Украины, – сообщает во вторник, 30 января, газета Dutch News.
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