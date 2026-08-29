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Журнал «Профиль»

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Тест-драйв Changan UNI-S / CS55 Plus: как вас теперь называть?

Тест-драйв Changan UNI-S / CS55 Plus: как вас теперь называть?

С этой моделью (как, впрочем, и с некоторыми другими авто из КНР) не все так просто, потому что под именем UNI-S скрываются две разные машины.

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