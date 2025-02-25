Китай готов сотрудничать с новым правительством Германии для развития связей - МИД КНР

Пекин, 24 февраля /Синьхуа/ -- Китай готов сотрудничать с новым федеральным правительством Германии в целях укрепления и развития китайско-германского всестороннего стратегического партнерства и приветствует то, что Германия и Европейский союз /ЕС/ играют важную роль в мировых делах, заявил в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.