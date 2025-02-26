Бастрыкин ждет доклад о хостеле для мигрантов в офисе в Петербурге

Нашли иностранцев на Оборонной улице Сотрудники Следственного комитета в Петербурге разберутся с нелегальным хостелом для приезжих по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, сообщает пресс-служба СК РФ.
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