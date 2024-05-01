25-летний мотоциклист погиб в ДТП на трассе в Приангарье

Инцидент произошел вечером 30 апреля на автодороге Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе. Предварительно, 25-летний мужчина за рулем незарегистрированного мотоцикла «Дельта», не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.