Бизнес взмолился: «Без мигрантов никак!» Узбеки уже празднуют победу в соцсетях и продолжают наглеть

Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда Российский бизнес, вместо того чтобы готовиться к наведению порядка в миграционной сфере, бьёт челом правительству: «Подождите ещё годик, мы не готовы!» А узбекские «гости» уже потирают руки и ехидно спрашивают: «Испугались? Без нас никак?» Пока одни вымаливают отсрочку, другие чувствуют себя незаменимыми.
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«Деловая Россия», Торгово-промышленная палата, РСПП, «Опора России» на вопрос "Родина или кошелёк?" выбрали ответ - "Конечно, кошелёк!" Поэтому любая ответственность за "незаменимых специаглистов" будет встречаться в штыки - никто из этих паразитов не откажется от прибыли взамен на неизбежные расходы. Думаю, не ошибусь в утверждении, что сверхдоходы бизнесменов значительно меньше переложенных на госбюджет расходов на сразиатов с их выводками (здравоохранение, образование, транспорт, пенсии, пособия и т.п.). Ещё вопрос, а кому нужны производимые этими предпринимателями работы, которые без сразиатов ну никак не выполнить? Ежедневно, в течение долгого времени, вижу замену нормальных бордюров на бордюры другого типоразмера, проезжаю мимо закрытого недавно модернизированного роддома (размножайтесь, россияне!), который предназначено снести, чтобы освободить место для очередного человейника для "новых граждан" (слава герою капиталистического труда Собянину, блин). Это только то, что вижу, а сколько того, о чём даже не догадываюсь! Так что моё мнение - пока не поздно, срочно изгонять заразу из страны, и лучше вместе с вышеупомянутыми организациями, чья деятельность, по факту, направлена на уничтожение коренного населения. Только вот едрисня едрисне глазне выколет, а РО эти партией стать не дадут.
Но в конце августа ведущие бизнес-объединения — «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата, РСПП, «Опора России» — ТАК вот кто эти "ПЕРВЫЕ ПАТРИОТЫ РОССИИ", а вообще получатели от байменов бабла! Это их стараниями Россию превращают в кишлак? А как насчёт криминала и терроризма, который как бонус за "дружбународность" эти ржавые сюда прут??? А болезни, о которых наша медицина забыла, а как на счёт нашей социалки, которую эти ржавые доят 1000 кишлаками???? Пошли вы нах...... , русским нужно платить и жить по законам РФ, а не аула бл....!!!!
Был у меня прораб знакомый, в начале 2000х. Так он говорил, что иногда, чтобы получить хоть какую-то прибыль (а то и просто не остаться в минусах), вариант был один: нанять таджиков, а потом их кинуть! Он, правда, этого не делал, но звоночек хреновый. Видимо, так просто отсеивали "ненужных", а основные бабки шли только своим и по-чёрному.
Одно не понятно, почему в СССР не было такого бардака? Приезжали строители: армяне, чеченцы и остальные, весной, строили и осенью уезжали...что поменялось то? Почему также нельзя все сделать?
Все, лоббисты и защитники мигрантов и диаспор, должны в обязательном порядке проверятся ФСБ на причастность к терроризму, экстремизму, криминалу и на сотрудничество с иностранными спецслужбами и организациями а также участие в этнических ОПГ.
"То есть, по сути, предприниматели просят сохранить старый «свободный рынок», при котором мигрант приехал, устроился неофициально, платит налоги мимо кассы, а хозяин доволен." (Цэ)
Т.е., речь идет о коррупции и ее сохранении.
С ОБЕИХ, кстати, сторон.
Это не говоря уж о скрытых дотациях этих предпринимателей со стороны Государства за счет социалки.
Такую практику надо строго пресекать!!
И полностью согласен с камрадом ВИКТОРОМ: не можете работать без мигрантов, т.е., в нормальных правовых условиях - ЗАКРЫВАЙТЕСЬ!!!
На ваше место придут другие: те, кто будет платить ЧЕСТНЫЕ зарплаты НАШИМ рабочим.
Который бизнес не может без мигрантов - пусть и едет к ним, скатертью дорога! Ан нет, пусть глупенькое государство оплачивает жизнь гастарбайтеров, их социалку, а они будут хапать прибыль. А х ни х? Виктор
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Воры медвежатники сбились в кучку и еще хотят чего ни будь хапнуть